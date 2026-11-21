La dehesa necesita renovarse para seguir siendo uno de los pilares del campo salmantino. Con esa premisa, cerca de 40 personas se han reunido este pasado viernes en La Fuente de San Esteban con motivo de la última sesión de las jornadas técnicas ‘Dehesas con Futuro’, que han alcanzado su cuarta edición.

Publicidad Publicidad

El programa ha reunido diferentes propuestas para mejorar el cuidado de las explotaciones, desde la lucha contra el deterioro del arbolado hasta la incorporación de herramientas digitales. Fernando Silla Cortés, profesor de Ecología de la Universidad de Salamanca, ha explicado la importancia de regenerar las encinas y preservar sus funciones ambientales frente a problemas como la seca.

Por otro lado, las posibilidades de la tecnología han centrado las intervenciones de Javier Plaza Martín, del CEADIR, y Yésica Pallavicini Fernández, de Itagra.ct. Entre las iniciativas expuestas figuran el seguimiento del ganado mediante GPS, el cálculo del forraje con drones y el aprovechamiento de los restos de poda para obtener biocarbón y mejorar la retención de agua.

Publicidad Publicidad

También se han presentado los resultados de un estudio sobre 39 explotaciones de vacuno extensivo. Su autora, Rebeca Cordero Gutiérrez, de la Universidad de Salamanca y la Cátedra DemIA, ha señalado la duplicación de registros como uno de los problemas detectados y ha planteado simplificar la gestión de los datos.