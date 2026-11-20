El presidente de la Federación de Caza de Salamanca, Javier Tendero se ha reunido en la tarde de este viernes con candidatos y miembros de la ejecutiva provincial del Partido Popular a quienes ha trasladado las principales reivindicaciones del sector.

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“Lo que quiero decirles es que si entrar a gobernar, queremos que el MITECO haga cosas por los cazadores y no en contra de los cazadores. Ahora mismo este ministerio lo único que hace es estar en contra de los que más ecológicos somos. Los cazadores sabemos lo que es el campo y cómo cuidarlo para que haya más especies", explica.

Tendero también ha reconocido que Alberto Nuñez Feijóo ha asumido públicamente los 10 compromisos de la Real Federación Española de Caza: “Es el único partido que va a firmar el decálogo de la federación, el resto de los partidos no se han pronunciado. Y, todas las medidas que se le han presentado a Feijóo las ha recogido en el libro blanco del partido donde si entráis a gobernar vais a empezar a actuar y a consultar a los actores de cada actividad".

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El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo se ha mostrado contundente expresando su apoyo a este sector y declarando que “la caza en Salamanca no es un simple hobby. Es territorio, economía, empleo para la provincia, gestión del medio natural y una realidad incuestionable en cientos de pueblos”.

Para resaltar la importancia que tiene esta actividad en Salamanca, Mingo ha resaltado las cifras actuales del sector: 2.000 cotos de caza, más de un millón de hectáreas de superficie cinegética y cerca de 13.000 licencias de caza en vigor (12.781).