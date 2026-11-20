El presidente de la Federación de Caza de Salamanca, Javier Tendero se ha reunido en la tarde de este viernes con candidatos y miembros de la ejecutiva provincial del Partido Popular a quienes ha trasladado las principales reivindicaciones del sector.
“Lo que quiero decirles es que si entrar a gobernar, queremos que el MITECO haga cosas por los cazadores y no en contra de los cazadores. Ahora mismo este ministerio lo único que hace es estar en contra de los que más ecológicos somos. Los cazadores sabemos lo que es el campo y cómo cuidarlo para que haya más especies", explica.
Tendero también ha reconocido que Alberto Nuñez Feijóo ha asumido públicamente los 10 compromisos de la Real Federación Española de Caza: “Es el único partido que va a firmar el decálogo de la federación, el resto de los partidos no se han pronunciado. Y, todas las medidas que se le han presentado a Feijóo las ha recogido en el libro blanco del partido donde si entráis a gobernar vais a empezar a actuar y a consultar a los actores de cada actividad".
El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo se ha mostrado contundente expresando su apoyo a este sector y declarando que “la caza en Salamanca no es un simple hobby. Es territorio, economía, empleo para la provincia, gestión del medio natural y una realidad incuestionable en cientos de pueblos”.
Para resaltar la importancia que tiene esta actividad en Salamanca, Mingo ha resaltado las cifras actuales del sector: 2.000 cotos de caza, más de un millón de hectáreas de superficie cinegética y cerca de 13.000 licencias de caza en vigor (12.781).
Entre las propuestas que forman parte del programa electoral del PP para el 29 de noviembre, David Mingo subraya que hay una medida expresa que defiende a la caza. Ha hecho hincapié en que “se requieren políticas responsables y herramientas eficaces. No se puede gestionar el medio rural, ignorando a quien lo conocen, a quienes trabajan y a quienes lo viven cada año. Por eso el Partido Popular defiende la caza sostenible y lo hace con compromisos concretos y no con palabras vacías. A diferencia de otros partidos, nuestro programa electoral recoge expresamente la defensa de la caza en la medida 207 porque forma parte de nuestro ADN. Nosotros defendemos la reducción de trabas y el reconocimiento de su contribución a la economía de los pueblos y a la biodiversidad”.