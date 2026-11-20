La Junta de Castilla y León destinará 4,85 millones de euros a las ayudas para inversiones no productivas en explotaciones agrarias de la Comunidad vinculadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, según recoge este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León.

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En concreto, según informa ICAL, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publicó una modificación de la orden del 12 de septiembre de 2025, por la que se convocaron estas subvenciones para el ejercicio 2025, con el objetivo de actualizar la cuantía destinada a su financiación.

La nueva disposición establece que las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, por un importe total de 4.854.235,08 euros.

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Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el periodo 2023-2027 y cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).