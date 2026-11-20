La sanidad salmantina no atraviesa sus mejores momentos. Si hace unos días la polémica surgía tras la confusión entre las pulseras de dos pacientes que llevaron a una familia a creer que su padre había fallecido mientras otro paciente perdía la vida , en esta ocasión el desconcierto llega por una cita médica recibida 24 años después del fallecimiento de la destinataria. Todo ello, pese a que la familia había realizado los trámites correspondientes tras su muerte, según han explicado a este medio.

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Los hechos se remontan a hace unas dos semanas, cuando el viudo de la mujer fallecida recogió una carta dirigida a nombre de su esposa. Al consultar el contenido de la misma con sus hijas, la familia quedó completamente anodadada al descubrir que se trataba de una citación médica para una persona que llevaba 24 años fallecida.

Ante lo sucedido, los familiares no han dudado en denunciar públicamente una situación que califican de “impactante” y “desbordante”. En declaraciones a SALAMANCA24HORAS, han reclamado una explicación: “¿Por qué ha aparecido esta cita si no tenían ninguna cita pedida? Esto significa que el expediente de mi madre está en activo”.

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Como se lee en la propia consulta a la que ha tenido acceso este medio, desde el SACYL citaban a la mujer para consulta externa de Psiquiatría y Salud Mental en el Centro de Salud de Capuchinos. Ante esto, los familiares no han dudado en exponer que “la citación llega con todos sus datos, como si siguiera formando parte de los pacientes activos del sistema sanitario. Por supuesto, cuando falleció se hicieron los trámites correspondientes. Se expidió su certificado de defunción y se cumplió con lo que legalmente correspondía”.

Esta citación ha provocado, como es lógico, un nuevo duelo a superar tras revivir ciertos recuerdos: “Detrás de los datos hay personas. Detrás de las cartas hay familias. Y detrás de los errores administrativos hay responsabilidades. Señores del SACYL, mi madre lleva 24 años fallecida. No necesita una cita médica. Lo que necesitamos nosotros es una explicación”.

Los hechos se agravan al llegar al área de citaciones del hospital de Salamanca, donde en vez de dar una solución al problema, empeoraron el momento rompiendo la hoja sin previo aviso. Aún así, las pruebas no han desaparecido al contar con varias imágenes de la citación, además de la reclamación realizada a la institución sanitaria.

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También ha querido explicar una situación que se lleva viviendo desde hace meses en Salamanca y que tiene que ver con las consultas médicas: “Soy trabajadora sanitaria y me duele como se juega con el estado emocional de una persona y mi padre”, queriendo hacer pública esta información para conocer de cerca qué está ocurriendo.