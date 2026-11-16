Un error con las pulseras de dos pacientes en el Hospital de Salamanca provoca que una familia crea que su familiar ha fallecido mientras muere el otro

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha abierto una investigación para esclarecer todo lo sucedido en torno a un error en la identificación de dos pacientes atendidos en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, dándose la circunstancia, además, de que uno de ellos falleció.

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Este error de identificación llevó a una situación compleja, puesto que los familiares de uno de los pacientes creían que este había fallecido, pero resultó que seguía vivo y estaba siendo acompañado en una habitación de Los Montalvos por una familiar del otro paciente, que sí había fallecido.

Para explicar la complicada situación hay que remontarse al pasado jueves, 12 de noviembre, cuando los dos octogenarios llegaron al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en una situación complicada de salud y sin hablar. Según ha podido saber Salamanca24horas.com, los dos presentaban una sintomatología grave, aunque uno de ellos se encontraba en un estado delicado, por lo que se decidió trasladarlo a la unidad de paliativos del hospital de Los Montalvos.

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Sin embargo, en cierto momento las pulseras de ambos pacientes se colocaron equivocadamente, por lo que sus identidades estaban cruzadas. Este hecho hizo que el paciente que estaba en una situación más delicada se mantuviera ingresado por error en el Hospital Universitario, en vez de ser trasladado a Los Montalvos, mientras que el otro paciente, que debía permanecer en el hospital, fue trasladado por equivocación a la unidad de paliativos.

Finalmente, el paciente que permanecía ingresado en el Hospital Universitario falleció, por lo que la familia que creía que se trataba de su ser querido recibió la noticia y comenzó a realizar los trámites habituales en estos casos, llegando incluso a tramitarse el certificado de defunción en el juzgado.