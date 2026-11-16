El PSOE de Salamanca presenta en plena campaña electoral una propuesta de medidas para mejorar los presupuestos de Castilla y León para 2027

David Serrada, secretario general del PSOE Salamanca ha comparecido en la mañana de este lunes junto a Fran Díaz y Noelia Merino Hernández, alcaldesa de Carrascal de Barregas, para presentar una propuesta de enmiendas por un total de 35 millones de euros, 120 de ellas exclusivas para la provincia de Salamanca.

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Durante la rueda de prensa, coincidente con la campaña electoral, los integrantes de Partido Socialista han valorado los presupuestos de la Junta de Castilla y León, manifestando que “requieren de muchas mejoras como más de 35 millones de euros”. Un dinero que, según han descrito los tres ponentes, está destinado a cubrir necesidades básicas en materia de educación, sanidad, vivienda, movilidad, transporte o deportes.

En concreto, Serrada ha declarado que los presupuestos de la Junta “son del año 1996” y que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco “alardea mucho de ese charrismo que lleva por bandera y de que conoce el territorio, pero a quien conoce poco y desprecia es a los salmantinos del medio rural”.

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En este contexto, Serrada ha explicado que muchos salmantinos de los pueblos no tienen ambulancia o tienen consultorios médicos que están en mal estado; también colegios públicos que requieren reformas o alumnos que tienen dificultades para acceder a las aulas, así como estudiantes de FP que se tienen que costear sus propios trasladados porque no se pueden permitir ir en transporte escolar, entre otros ejemplos.

Enmiendas propuestas por el Partido Socialista Las enmiendas que el PSOE va a presentar a los presupuestos de la Junta de Castilla y León con el fin de mejorarlos, tienen un valor total de 35 millones de euros.

Respecto a la elaboración de esta vivienda, Díaz ha declarado que “el Partido Socialista, aunque está en la oposición ha sido responsable y no hemos pedido barbaridades. No hemos pedido cuestiones que no se puedan realizar o ejecutar, y lo que hemos hecho ha sido una labor de escucha a la ciudadanía ante nuestros alcaldes y diputados provinciales que nos han trasladado las principales demandas de los municipios y comarcas”.

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En materia de vivienda, los socialistas cuestionan esos 3,2 millones de euros que se han presupuestado para Salamanca en viviendas de protección oficial que, dice, “solo va a llegar a 12 municipios de 362”.

Tildando esta inversión como “rácana e insuficiente”, Díaz apunta a una ampliación de esta partida de presupuesto por parte del PSOE, haciendo llegar esa cuantía a municipios que tienen una demanda de vivienda de protección oficial desde hace años, construyendo viviendas tanto de alquiler como para venta en municipios Villoria, Carbajosa de la Sagrada o Peñaranda de Bracamonte, que se unirían a la construcción de viviendas unifamiliares que han sido reclamadas en Vega de Tirados, Monleras, Villaseco de los Gamitos, Zamayón o Florida del Liébana. Para ello el PSOE aumentaría los 3,2 millones de la Junta con otros 2 millones de euros.

En el ámbito de igualdad plantean también el refuerzo de la atención presencial de los centros 24 horas para las víctimas de agresiones sexuales. En materia de medioambiente y energía pretenden rescatar planes que apuntan “están abandonados” como el abastecimiento de agua para la Armuña y la Sierra de Francia.

Como novedades, el PSOE hace hincapié en la creación de una partida presupuestaria para hacer frente a las ruinas, a esos expedientes que están generando problemas en muchos municipios e incluso en la capital. Y, para los universitarios plantean la creación de una residencia universitaria pública, que sería la primera en la capital.

En materia de educación, Fran Díaz también ha hecho referencia a la construcción de varias unidades para dar respuesta al mal estado que tienen muchos colegios e institutos de la provincia salmantina, haciendo hincapié en reformas y la apuesta por la climatización, mencionando “demandas históricas” como la construcción de un pabellón cubierto en el Miguel Unamuno de Peñaranda o la conversión de institutos de educación secundaria del Miguel de Unamuno de Ledesma y el de Las Batuecas en La Alberca.

Por último, Díaz ha señalado que desde el PSOE plantean la creación de un Plan Director de arreglo de la muralla de Monleón y de la de Ledesma.

Noelia Merino, alcaldesa socialista de Carrascal de Barregas, ha expresado las enmiendas de este partido de cara a los presupuestos de 2027 en materia de sanidad en primer lugar, poniendo el acento en 3 millones de euros destinados a la unidad medicalizada de emergencias con base en Vitigudino.

La propuesta del PSOE se extiende también a 500.000 euros para la rehabilitación, conservación y modernización del Hospital de Los Montalvos y más de 2 millones de euros para el nuevo Centro de Salud de San José El Zurguén y 500.000 euros para impulsar el nuevo centro de salud de Villares de la Reina, a los que se suman 200.000 euros para el módulo de urgencias del consultorio de Carbajosa de la Sagrada; 50.000 euros para mejorar el consultorio de Pajares de la Laguna; y otros 200.000 euros para apoyar la actividad científica del Centro de Investigación del Cáncer.

En materia de Bienestar Social, Merino ha descrito que “queremos que Salamanca cuente con más recursos” y, por ello, proponen dotaciones de 300.000 euros para impulsar un centro de atención diurna especializado en personas mayores para Ciudad Rodrigo; 150.000 euros para apoyar al Ayuntamiento de Zorita de la Frontera en la ampliación y adecuación de la residencia municipal San Miguel; 300.000 euros para terminar, adecuar y equipar el nuevo centro de día de Peñaranda; 500.000 euros para ejecutar la fase de proyecto de residencia pública de Santiago de la Puebla; e incrementar en 300.050 euros la financiación del acuerdo marco de servicios sociales de Salamanca.

A mayores, Noelia ha descrito también otras enmiendas para reforzar el acogimiento familiar y para mejorar el transporte metropolitano de Salamanca, planteando también 1 millón de euros para avanzar en la conversión SA-220 entre Béjar y Ciudad Rodrigo; 250.000 euros para “proyectar conexión de altas capacidades” entre Guijuelo y La Fuente de San Esteban, entre la A-62 y A-66; 300.000 euros para mejorar la CL-517 entre Salamanca y Vitigudino; 300.000 euros para SA-212 entre Linares de Riofrío y Guijuelo; 300.000 euros para la SA-305 entre Ledesma y el límite con Zamora, actuaciones de la SA-810 y la CL-523 en El Bodón y accesos a Peñaranda a través de la CL-610 desde la A-50; 200.000 euros para la SA-325 en Villavieja de Yeltes, la pasarela peatonal CL-512 en Aldeatejada, zona de Babilafuente y el cruce de la CL-510 con la SA-113 a la altura de Anaya de Alba.