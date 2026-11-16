El PP plantea que los menores de 40 años paguen menos IVA por su primera vivienda y eximir del IRPF a los jóvenes trabajadores

La vivienda y el empleo son dos de las principales preocupaciones de los jóvenes de España actualmente. Desde el Partido Popular son conscientes de la situación y han incorporado en el programa electoral una serie de medidas para tratar de dar respuesta a esa inquietud.

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En Salamanca lo han hecho a través de Nuevas Generaciones y de su presidente, Ángel Porras, y su secretario, Miguel González Cobaleda; quienes acompañados por los cabeza de lista del PP por Salamanca, Carmen Seguín y Bienvenido de Arriba, han desgranado las medidas incluidas en el programa de reconstrucción nacional de Alberto Núñez Feijóo. Iniciativas dirigidas a facilitar la emancipación, reducir la carga fiscal y favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Entre las propuestas planteadas destaca la rebaja del IVA del 10 al 4 % en la compra de la primera vivienda para los menores de 40 años. Una medida con la que, según ha explicado el presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, se pretende reducir el desembolso inicial que supone adquirir una casa. A ello se sumaría la ampliación de los avales públicos y la puesta en marcha de una herramienta denominada 'aval joven', destinada a facilitar el ahorro y la compra de la primera vivienda.

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En materia laboral, el PP propone que los jóvenes de entre 18 y 35 años queden exentos del pago del IRPF durante su primer año sujeto al impuesto y disfruten de reducciones durante los siguientes. La iniciativa se enmarca en una batería de medidas fiscales con las que la formación pretende favorecer la capacidad de ahorro de quienes comienzan su trayectoria profesional.

También se contempla eliminar la cuota de autónomos durante el primer año de actividad y simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la creación de empresas. En el ámbito rural, las propuestas incluyen medidas para favorecer el relevo generacional en la agricultura y la ganadería, con un adelanto del 70 % de la PAC, además de incentivos fiscales para la adquisición de vivienda en municipios con riesgo demográfico.

Por su parte, el secretario general de Nuevas Generaciones de Salamanca, Miguel González Cobaleda, ha desarrollado otras medidas relacionadas con la educación, la salud mental y el entorno digital. Entre ellas figura la ampliación de plazas de Formación Profesional y el refuerzo de la conexión entre los centros educativos y las empresas, así como el impulso de herramientas formativas vinculadas a la inteligencia artificial y la transformación digital.

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El programa también recoge el refuerzo de las becas y de los sistemas de apoyo al estudio para evitar que las dificultades económicas condicionen el acceso a la universidad.

En cuanto a la salud mental, el PP plantea la creación de un plan nacional con más recursos y profesionales y una atención específica para niños, adolescentes y jóvenes. Así mismo, propone reforzar la protección de los menores en internet mediante sistemas de verificación de edad y medidas para combatir la adicción digital y la exposición prematura a determinados contenidos.