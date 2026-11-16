El plazo para solicitar el voto por correo finaliza en tres días

En solo tres días finaliza el plazo para poder solicitar el voto por correo para las próximas elecciones generales. El plazo finaliza este jueves, 19 de noviembre, diez días antes de los comicios que se celebrarán el domingo 29.

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Hasta esa fecha del jueves, los ciudadanos podrán solicitar el Certificado de inscripción en el Censo Electoral, un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia que se puede solicitar vía online (en la web de www.correos.es) o presencialmente en cualquier oficina de Correos España.

Solicitud telemática Cabe recordar que la solicitud del voto a través de la web de Correos, permite ejercer el derecho al sufragio sin tener que acudir de forma presencial a una oficina postal. El interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación los reconocidos habitualmente por el Ministerio de Industria.

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Voto en oficinas Si prefiere hacerse la solicitud del voto físicamente, la persona deberá presentarse en cualquiera de las oficinas de Correos España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

Una vez presentada la solicitud vía web o presencial, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las Elecciones Generales.