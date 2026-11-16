Los recientes desprendimientos registrados en edificios históricos de Salamanca, como la Iglesia de la Clerecía y la iglesia del Convento de San Esteban, han vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por el estado de conservación de algunos de los principales monumentos de la ciudad, algo que viene reivindicando desde hace tiempo la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.

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La asociación considera que los incidentes de los últimos días evidencian el deterioro que sufren ambos edificios después de años sin que, a su juicio, se hayan exigido a sus propietarios, por parte de Junta y Ayuntamiento de Salamanca, todas las actuaciones necesarias para asegurar su correcta conservación. Entre las medidas que considera fundamentales se encuentran las labores de limpieza, la reparación de deficiencias y los trabajos destinados a evitar que la humedad afecte a la piedra arenisca.

Desprendimiento en la Clerecía

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Desde Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio recuerdan que la responsabilidad de velar por el buen estado de estos inmuebles también corresponde a las administraciones públicas. Por ello, instan a la Junta de Castilla y León, especialmente por tratarse de Bienes de Interés Cultural, a que utilice la legislación vigente y exija a los propietarios los planes, medidas e inversiones que considere necesarios.

Además, reclaman que los técnicos de la Administración autonómica realicen visitas de inspección para comprobar sobre el terreno el estado de conservación de estos edificios y determinar las actuaciones que deben llevarse a cabo.

El Plan de Gestión Integral, en el centro de las reclamaciones La asociación también dirige sus críticas al Ayuntamiento de Salamanca, al que pide que desarrolle el Plan de Gestión Integral. Este documento contempla, entre sus principales objetivos, dotar al Consistorio de herramientas y planes que permitan vigilar el estado de conservación del patrimonio edificado incluido en su ámbito de aplicación.

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Desprendimiento en el convento de San Esteban

Desde la entidad consideran que el Consistorio debe implicarse especialmente en todo lo que afecta a los edificios históricos de la ciudad y ejercer las competencias que le corresponden para evitar que se produzcan situaciones de deterioro como las que, denuncian, presentan la Clerecía y San Esteban.