El rastro de las amenazas de bomba en Salamanca: entre falsas alarmas y explosivos reales

Salamanca ha tenido que hacer frente a diferentes episodios relacionados con posibles explosivos a lo largo de los últimos años. Desde el desalojo de establecimientos por falsas amenazas hasta la aparición de maletas sospechosas en plena calle, pasando por el hallazgo de artefactos reales, la provincia acumula intervenciones de distinta naturaleza que han obligado a movilizar a las fuerzas de seguridad.

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Una situación que vuelve a cobrar actualidad en un contexto nacional marcado por las alertas en aeropuertos y las amenazas de bomba dirigidas contra distintas instalaciones. El pasado octubre, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes por su presunta implicación en falsas amenazas contra dos aeropuertos españoles. Además, las comunicaciones sobre posibles explosivos y los equipajes abandonados han obligado a activar comprobaciones de seguridad en distintos puntos del país y de Europa.

En Salamanca, los dos últimos episodios se produjeron con apenas unas horas de diferencia. Dos maletas abandonadas en las calles Guerrilleros y Cortes de Cádiz, en el barrio de Garrido, obligaron a la Policía Nacional a comprobar su contenido. Ambas estaban vacías y no contenían explosivos.

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No han sido las únicas intervenciones de este tipo. En octubre de 2016, una falsa amenaza de bomba obligó a desalojar a cerca de un centenar de personas de un establecimiento de ocio de la plaza de Monterrey. La Policía Nacional detuvo días después a una mujer como presunta autora de la llamada. En mayo de 2023, dos menores fueron identificados por amenazar telefónicamente con colocar una bomba en el instituto Torres Villarroel. Y en febrero de 2025, una maleta abandonada en un establecimiento de comida rápida junto a la Plaza Mayor provocó otro desalojo, aunque únicamente contenía efectos personales.

También se han localizado explosivos reales. En octubre de 2025, un vecino de Parada de Arriba encontró una granada de mortero de 60 milímetros de la Guerra Civil mientras trabajaba en una finca. La Guardia Civil movilizó a sus especialistas para retirarla.

La intervención de los especialistas Una maleta abandonada no implica necesariamente una amenaza de bomba. Ante un objeto sospechoso, la Guardia Civil recomienda no tocarlo ni moverlo, mantener alejadas a otras personas y avisar a las fuerzas de seguridad.

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Cuando existe la posibilidad de que haya un artefacto explosivo, pueden intervenir los TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional, los técnicos especializados en desactivación de explosivos y amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas. Sus funciones incluyen la intervención ante supuestos artefactos, su neutralización y el análisis de los mecanismos y restos encontrados.

La especialidad nació el 31 de enero de 1975 y ha acumulado 438.004 intervenciones en sus primeros 50 años, según el balance del Ministerio del Interior. De ellas, 4.718 estuvieron relacionadas con incidentes terroristas y 2.851 correspondieron a actuaciones NRBQ. La Guardia Civil dispone también de equipos propios de búsqueda y desactivación de explosivos, como el que intervino en Parada de Arriba.

Las falsas amenazas también tienen consecuencias Las alertas no siempre parten de un objeto abandonado. Algunas llegan mediante llamadas o mensajes que anuncian directamente la colocación de una bomba. Además de comprobar si existe peligro, los investigadores pueden tratar de identificar a quien está detrás del aviso o la amenaza.

El pasado octubre, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes por su presunta implicación en falsas amenazas de bomba contra dos aeropuertos españoles. Según informó el Ministerio del Interior, habrían utilizado llamadas por internet y herramientas de inteligencia artificial para distorsionar la voz y ocultar su identidad.

Este tipo de comunicaciones puede tener consecuencias penales. El artículo 561 del Código Penal castiga a quien simule una situación de peligro para la comunidad y provoque con ello la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. La pena prevista es de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.