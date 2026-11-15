Los Bomberos intervienen en otra vivienda de Pizarrales

La presencia de humo en una vivienda de la calle Federico de Onís ha movilizado este domingo a dos dotaciones del Servicio de Bomberos de Salamanca para realizar una comprobación en el inmueble.

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Se trata de la segunda intervención de los servicios de emergencia en el barrio de Pizarrales durante la tarde de este domingo, después del incendio declarado en una casa del número 51 de la calle Luis Anaya, que también requirió la presencia de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

En esta segunda actuación, los efectivos se han desplazado para comprobar el origen del humo. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el incidente.