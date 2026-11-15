Un funcionario de Topas resulta herido al intentar separar una fuerte pelea entre dos internos

Un funcionario del centro penitenciario de Topas ha resultado herido en la boca este domingo pasadas las 8:30 horas después de recibir un golpe fortuito mientras intentaba separar una pelea entre dos internos en uno de los módulos conflictivos de la prisión.

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Según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a Salamanca24horas, el incidente se produjo cuando el trabajador intervino para poner fin al enfrentamiento entre ambos presos y evitar que la situación fuera a más.

Durante la intervención, el funcionario recibió un golpe en la cara que le provocó una herida en la zona de la boca, además de una lesión en el pómulo.

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Desde CSIF han aclarado que no se trató de una agresión directa contra el trabajador, sino de un golpe fortuito mientras cumplía con sus funciones de vigilancia e intentaba separar a los dos internos.