Explota una caldera de leña en una vivienda de Doñinos de Salamanca

Una caldera de leña ha explotado este sábado en una vivienda de Doñinos de Salamanca, provocando daños materiales en el inmueble.

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El suceso ha tenido lugar a las 15:44 horas en la calle Las Lanchas, a la altura del número 30.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca para intervenir tras la explosión.

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