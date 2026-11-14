Dos vehículos han quedado calcinados este sábado tras registrarse un incendio en la Plaza Mayor de Puebla de Azaba. El fuego, que se ha originado en torno a las 16:15 horas, ha afectado también a la fachada de un inmueble.

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Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de la Diputación de Ciudad Rodrigo para intervenir y sofocar las llamas, que han provocado importantes daños en los dos vehículos.

Pese a la aparatosidad del fuego no se han registrado daños personales y se desconocen las causas que han originado el incendio.