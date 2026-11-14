Una mujer resulta herida tras volcar su coche en Narros de Matalayegua

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una salida de vía con su turismo en la carretera SA-210, a la altura de Narros de Matalayegua. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado, que ha atendido a la víctima, antes de que una ambulancia de soporte vital básico la trasladara al Hospital de Salamanca.

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El accidente se ha producido en el kilómetro 9 de la vía, donde el vehículo ha terminado volcado tras salirse de la calzada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, una llamada recibida a las 16:52 horas ha alertado del suceso y ha comunicado que la ocupante se encontraba atrapada en el interior del turismo, aunque permanecía consciente.

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