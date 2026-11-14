Ocho presuntos narcos, a juicio por la macrooperación que acabó con cuatro detenidos en Salamanca y 59 kilos de cocaína incautados

Cuatro de los presuntos integrantes de una de las mayores redes de narcotráfico desarticuladas en Castilla y León acabaron detenidos en Salamanca. Fue en un chalet de Calvarrasa de Arriba, donde la Policía Nacional localizó el 12 de junio de 2025 a los últimos fugitivos de la denominada Operación Churruca. Ahora, la investigación que permitió desmantelar esta organización y decomisar cerca de 59 kilos de cocaína llega a los tribunales.

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La Audiencia Provincial de Valladolid inicia este lunes el juicio contra ocho de los presuntos miembros de esta trama, a los que la Fiscalía atribuye delitos contra la salud pública, con la agravante de notoria importancia, y pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Público reclama para cada uno de ellos diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros. En total, las peticiones de cárcel ascienden a 86 años, al sumarse otros dos años para uno de los acusados por tenencia de arma prohibida.

En concreto, el Ministerio Público solicita diez años y medio de prisión y una multa de cuatro millones de euros para cada uno de los ocho acusados: J.C.I.R., E.I.G., J.A.I.G., V.M.F.R., F.M.A.L., R.C.M., J.M.G.J. y M.A.R.D. A uno de ellos, R.C.M., le reclama además otros dos años de cárcel por un presunto delito de tenencia de arma prohibida, por lo que se enfrenta a una petición total de doce años y medio de prisión.

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La causa tiene especial relevancia para Salamanca por el desenlace de la operación policial. Cuatro de los investigados consiguieron escapar del dispositivo desplegado en Valladolid el 1 de mayo de 2025 y permanecieron en busca y captura hasta que los agentes dieron con ellos en una vivienda de Calvarrasa de Arriba. Su arresto puso fin a la huida de los últimos sospechosos de la organización.

La investigación, desarrollada por la UDYCO y el Servicio de Vigilancia Aduanera, permitió destapar una estructura criminal asentada en Valladolid, pero con conexiones en Salamanca y Asturias. Según sostiene la Fiscalía, el grupo adquiría cocaína en Galicia y la trasladaba hasta distintos puntos para su posterior distribución.

El golpe definitivo llegó cuando los agentes interceptaron uno de los vehículos de la organización a la altura del estadio José Zorrilla. En su interior localizaron más de 54 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo del maletero. Otros dos kilos fueron encontrados en un segundo turismo abandonado durante la huida de varios de los investigados.

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La operación se había preparado durante meses. Los sospechosos utilizaban vehículos de alta gama, algunos a nombre de terceras personas, y organizaban desplazamientos en convoy para advertir de posibles controles policiales. La droga viajaba oculta en compartimentos fabricados en los coches, mientras otros vehículos actuaban como lanzadera.

Los registros posteriores permitieron intervenir también básculas de precisión, envasadoras al vacío, sustancias de corte y armas. La mercancía incautada alcanzaba un valor estimado de 5,7 millones de euros.