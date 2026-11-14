Dos maletas abandonadas hacen saltar las alarmas en Salamanca en una semana de alertas por toda España

Una maleta abandonada junto a un portal y otra en plena vía pública. Dos hallazgos en distintos puntos de Salamanca a lo largo del pasado viernes que obligaron a dar aviso para comprobar qué contenían los equipajes y descartar cualquier posible peligro.

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Tal y como ha podido confirmar este medio, uno de ellos se localizó en la calle Guerrilleros. La presencia de una maleta junto a la entrada de un portal motivó la intervención de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la actuación. Tras efectuar las correspondientes comprobaciones, se constató que el equipaje no contenía nada en su interior.

El segundo aviso llegó desde la calle Cortes de Cádiz, en el barrio de Garrido. Allí también apareció una maleta abandonada en la calle. En este caso, también se comprobó que estaba vacía y que no había peligro alguno y se dio aviso al servicio de limpieza para que procediera a retirarla.

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Una semana marcada por avisos por maletas sospechosas Los episodios ocurridos en Salamanca coinciden con una sucesión de avisos por equipajes abandonados en diferentes puntos de España.

Durante los últimos días, la aparición de maletas y mochilas sin dueño ha obligado a movilizar efectivos policiales, acordonar espacios públicos y activar protocolos preventivos en distintas ciudades.

La situación se produce, además, en un contexto de especial sensibilidad tras el suceso ocurrido en Oviedo el pasado 10 de noviembre, cuando un artefacto explosivo acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional y dejó herido a otro agente durante una intervención policial.