Una moto y un coche colisionan en la glorieta de La Flecha

Una moto y un coche han protagonizado un accidente de tráfico sobre las 13:30 horas de este viernes 13 de noviembre.

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El suceso ha tenido lugar en la glorieta de La Flecha, donde un hombre de 35 años, el motorista, recibió un golpe en la espalda del que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se notificó el aviso a la policía nacional y local de Salamanca.

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Este se trata del segundo accidente de tráfico registrado en la mañana del viernes. A primera hora se produjo otra colisión, en esta ocasión en cadena, con seis vehículos implicados, donde otra persona resultó herida.