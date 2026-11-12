Herida una mujer tras caer de su moto junto a la glorieta de la Charrería

Una mujer ha resultado herida tras caer de su moto en la calle del puente de Sánchez Fabrés. Un incidente que ha ocurrido a primera hora de la noche de este jueves, 12 de noviembre, y donde se ha movilizado una ambulancia del SACYL.
Según informaba el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, el incidente ha ocurrido a las 19:13 horas, momento en el que se han movilizado hasta el lugar tanto el personal sanitario como la Policía Local.
Según han indicado, la herida es una mujer de 65 años que se encontraba consciente en el momento de la caída de su vehículo, ocurrido entre la rotonda de la Charrería y la glorieta de la avenida de Lasalle. Finalmente, ha sido trasladada al hospital de Salamanca.