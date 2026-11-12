Herida una mujer tras caer de su moto junto a la glorieta de la Charrería

Una mujer ha resultado herida tras caer de su moto en la calle del puente de Sánchez Fabrés. Un incidente que ha ocurrido a primera hora de la noche de este jueves, 12 de noviembre, y donde se ha movilizado una ambulancia del SACYL.

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Herida Una Mujer Tras Caer De Su Moto Junto a La Glorieta De La Charrería 2

Según informaba el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, el incidente ha ocurrido a las 19:13 horas, momento en el que se han movilizado hasta el lugar tanto el personal sanitario como la Policía Local.

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