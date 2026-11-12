Los ladrones asaltan dos áticos en Carbajosa y utilizan una terraza para acceder a una de las viviendas

La Guardia Civil investiga el asalto a dos viviendas situadas en la última planta de un edificio de la calle Miguel Ángel de Carbajosa de la Sagrada. Los hechos han ocurrido durante la mañana de este jueves y, según ha adelantado Carbajosa Noticias, ambos áticos presentan indicios de haber sido forzados.

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En uno de los inmuebles, los autores habrían intentado entrar manipulando y desmontando la mirilla de la puerta, mientras que en el segundo consiguieron reventar la cerradura y acceder al interior. Además, una de las hipótesis apunta a que habrían utilizado la terraza de una de las viviendas para acceder al ático contiguo, que también se habría visto afectado.

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Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el edificio para comprobar lo sucedido y realizar las primeras actuaciones.

Según ha trasladado la Oficina Periférica de Información de la Guardia Civil a Carbajosa Noticias, está prevista la intervención de efectivos de la Policía Judicial, que se encargarán de investigar lo ocurrido y practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Por el momento, se desconoce si los responsables consiguieron sustraer objetos de valor de las viviendas, así como la identidad de los posibles autores. La investigación deberá determinar las circunstancias de los accesos y el alcance de los asaltos.