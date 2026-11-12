Una veintena de guardias civiles de Salamanca, en el operativo contra una presunta banda albano-kosovar en Valladolid

Una veintena de agentes de la Guardia Civil procedentes de Salamanca ha participado este jueves en un operativo en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín que se ha saldado con varios detenidos.

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Según ha recogido la Agencia Ical, los efectivos han registrado durante la mañana un adosado situado en la urbanización Aldeamayor Golf, en el marco de una investigación dirigida por un juzgado de Salamanca por un presunto delito contra el patrimonio tal y como ha informado este medio.

Según ha informado Ical los guardias civiles salmantinos acudieron al lugar vestidos de paisano, aunque portaban chalecos identificativos del Cuerpo. Algunos de ellos llevaban pasamontañas y prendas para ocultar sus rostros. El operativo contó también con la colaboración de efectivos de la Comandancia de Valladolid, según informó la Subdelegación del Gobierno en esta provincia.

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Por su parte, según ha recogido Europa Press, el inmueble registrado era un chalé turístico que había sido alquilado por los detenidos. Los arrestados formarían parte, presuntamente, de una banda de origen albano-kosovar dedicada al robo de viviendas, cuyos integrantes estaban siendo seguidos desde Ávila y Medina del Campo antes de alojarse en esta vivienda.

La investigación está en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca, Plaza número 4, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca confirmaron a Ical que se habían producido varias detenciones, aunque no precisaron el número de personas arrestadas. Por el momento, las diligencias continúan en curso y no han trascendido más detalles de la operación.