Salamanca acogerá las oposiciones de Educación Primaria 2027

Aunque sin fecha, ya se conocen las provincias en las que se realizarán los diferentes exámenes al cuerpo de maestros de cara al 2027. Con un total de 758 plazas en todas la región castellano y leonesa, serán siete las provincias las que acogerán las pruebas, según ha explicado en un comunicado el sindicato de enseñanza ANPE.
En la mesa sectorial celebrada este jueves, 12 de noviembre, se han concretado el número de plazas totales, siendo Salamanca la que acogerá una de las pruebas más esperadas, las de Educación Primaria con 306. Como destacan desde la fuerza sindical, previsiblemente el plazo de solicitud será durante los dos siguientes meses, por lo que conviene estar atentos a sus boletines.
En cuanto al número de plazas que habrá en otras provincias y la especialidad serán las siguiente: Zamora con 122 en Pedagogía Terapéutica; León con 102 en Educación Infantil; Valladolid con 92 en Inglés; Ávila con 62 en Educación Física; Burgos con 44 en Audición y Lenguaje; y finalmente Palencia con 30 en Música.
Las últimas grandes elecciones en cuanto a educación se dieron el pasado mes de junio de 2026, en el que un total de 2.100 personas estaban llamadas a opositar. Para ello, se repartieron entre los colegios Lucía de Medrano, Fray Luis de León, García Bernal y Uribarri.
Por un lado, se han convocado un total de 155 plazas en inglés para un total de 1.407 aspirantes, teniendo lugar este examen en el IES Lucía de Medrano. Por otro lado, en el Fray Luis de León se darán cita los opositores de música, con un total de 9 plazas para 460 personas que se presentan al examen. Por otro lado, han salido un total de 13 plazas de Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos para 125 aspirantes y otras 12 plazas de Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico para 133 aspirantes.