El Hospital de Salamanca recibirá 1,2 millones de euros para comprar endoprótesis digestivas

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde este jueves a un gasto de 4.321.591 euros destinados al suministro de diverso material sanitario para los complejos asistenciales universitarios de Burgos y Salamanca y para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

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De esta dotación, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca recibirá 1.220.208 euros para el suministro de endoprótesis digestivas (excepto de inserción transhepática o percutánea) en el Servicio de Digestivo. Se trata de una actuación derivada del Acuerdo Marco 129/2024 y con un plazo de ejecución de 18 meses.

La endoprótesis digestiva o stent es un pequeño tubo cilíndrico, hueco y flexible que se coloca en el interior del aparato digestivo para mantener abierta una zona que se ha estrechado u obstruido. Se utiliza en casos de bloqueo en esófago, estómago, intestino delgado, colon o vías biliares y pancreáticas, en pacientes con tumores avanzados que no se pueden operar o en cirugías.