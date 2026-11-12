Licitadas las obras de cerramiento del Recinto Ferial de La Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado las obras de cerramiento del Recinto Ferial de La Aldehuela. Con un presupuesto base de 369.831,41 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, los trabajos buscan que el lugar pueda acoger grandes eventos culturales.

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Para facilitar el correcto desarrollo de estos eventos, el Ayuntamiento de Salamanca se ha propuesto ejecutar un cerramiento del Recinto Ferial en la zona colindante con la avenida de La Aldehuela. Este límite contará con 2,5 metros de altura y estará compuesto por un murete de hormigón y una verja metálica con pletinas verticales giradas respecto de su eje vertical.

Así, para acceder a este recinto se instalarán cinco puertas correderas, tres de ellas de ocho metros de longitud en los accesos rodados, y dos de seis metros. Además, el cercamiento también incluirá dos puertas abatibles para el paso peatonal. En este sentido, el Ayuntamiento de Salamanca apunta que dichas puertas serán de diseño similar al cerramiento metálico.