Las familias monoparentales con dos hijos tendrán los mismos beneficios que las numerosas a partir de 2027

Las familias monoparentales con dos hijos podrán acceder a los mismos beneficios que las familias numerosas a partir del 1 de enero de 2027. Así lo recoge el nuevo Real Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que crea un título oficial de familia monoparental con validez en toda España.

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Este reconocimiento permitirá a estos hogares beneficiarse de ayudas públicas, descuentos en transporte, deducciones fiscales, becas y medidas de apoyo a la conciliación y la vivienda.

Además, la norma amplía las condiciones para obtener el título de familia numerosa de categoría especial. Podrán acceder a él las familias con cuatro hijos, las que tengan tres cuando al menos dos procedan del mismo parto, adopción o acogimiento, y también aquellas con tres hijos y bajos recursos económicos.

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Otra de las novedades es que las familias con dos hijos en las que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33% también podrán ser reconocidas como numerosas.

Las comunidades autónomas tendrán seis meses para adaptar su normativa. Aunque el decreto entra en vigor este 12 de noviembre, las nuevas medidas podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2027.

El Gobierno justifica estos cambios por la situación económica de estos hogares: el 50,6% de las familias monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 81,1% está encabezado por mujeres.