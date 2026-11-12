Salamanca despliega sus tesoros naturales y monumentales en INTUR

Salamanca es piedra y patrimonio, pero también es naturaleza, gastronomía e historia. Salamanca es Navidad durante las próximas semanas y también es turismo religioso, es experiencias y cultura. Y todo esto, es lo que la provincia mostrará en la Feria Internacional de Turismo de Interior de Castilla y León, INTUR, que desde este jueves y hasta el próximo domingo podrá visitarse en la Feria de Valladolid.

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INTUR abrirá a los profesionales del sector el jueves 12 de noviembre con la celebración de INTUR Negocios, mientras que el escaparate para el público final, en busca de destinos y novedosas propuestas turísticas, abrirá del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. Así, a partir del viernes 13, la feria ofrece a los visitantes una gran exposición de 11.000 metros cuadrados, en los que se distribuyen 127 stands que representan a más de un millar de destinos de España y Portugal.

Salamanca y la Diputación volverán a compartir espacio con un stand del Patronato de Turismo de Salamanca por donde pasarán algunos municipios a presentar sus propuestas.

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Encendido luces de Navidad en la Plaza Mayor

La Navidad invade cada rincón de Salamanca El Ayuntamiento de Salamanca tiene previsto mostrar las fortalezas y atractivos de una de las ciudades más bonitas de la Comunidad. Piedra, gastronomía, cultura, historia y propuestas guiadas que muestran la ciudad con una mirada renovada confluyen en la propuesta de Salamanca que también tiene un espacio para presentar una de sus apuestas más esperadas para las próximas fiestas, su programación y decoración navideña.

INTUR será el lugar donde el Ayuntamiento de la capital salmantina muestre cómo será la iluminación y decoración de este año. “El Jardín de las Estrellas y los Deseos” se desplegará en el Huerto de Calixto y Melibea. Propone una experiencia una experiencia nocturna, visual y sonora en el jardín. El recorrido reunirá diez instalaciones de luz y arte digital. La Rana y el Astronauta, dos de los personajes más conocidos y buscados de Salamanca, cobrarán una nueva dimensión mediante esculturas corpóreas intervenidas con videomapping, que transformará sus superficies en lienzos visuales cambiantes. Y habrá otra sorpresa para quienes disfrutan descubriendo los secretos de la ciudad: una Rana proyectada sobre un árbol, escondida entre las ramas y visible desde un punto concreto del recorrido. Los visitantes también podrán fotografiar su momento en el Disco de LED, una instalación de luz multicolor con la cúpula de la Catedral de Salamanca como telón de fondo. El Bosque de Luz, formado por árboles de láser y anillos circulares luminosos, creará un paisaje envolvente y sorprendente. El Bosque de Colores invitará a pasear entre árboles iluminados, mientras que el Túnel de Láser envolverá al público en una arquitectura de haces luminosos. Pasillos inmersivos cubiertos de LED, lluvias de estrellas y esculturas cinéticas completarán un paisaje nocturno pensado para sorprender y compartir.

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Por su parte, “Salamanca encantada” prevé una decoración totalmente novedosa con sesenta y dos elementos como un estanque tropical con plantas, flamencos y ranas llamado “La Plaza de los Leones”, al pie de la catedral o el Jardín de Santo Domingo, que propone un taller de la Navidad con casas de galleta, duendes o bastones de caramelo.

El toro bravo y su tradición, propuesta de la Diputación Por su parte, la Diputación de Salamanca sacará músculo en INTUR con la Ruta del Toro Bravo. Una iniciativa que pone en valor uno de los recursos más importantes del campo salmantino. La ruta ofrece distintas posibilidades y visitas en el hábitat de este animal, con actividades complementarias que la convierten en un gran atractivo para los que buscan un turismo diferente y nuevas experiencias.

Discurre por el Campo Charro, la comarca de Ciudad Rodrigo, el Campo de Ledesma y las ganaderías situadas en los alrededores de la capital, ofreciendo al visitante disfrutar del toro en el campo en algunos de los paisajes más salmantinos como la dehesa.

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No faltará en la promoción de la provincia otro de los grandes proyectos turísticos de la provincia, el Camino de Hierro. El recorrido por la antigua línea de tren que iba desde la Fuente de San Esteban a la localidad portuguesa de Barca d´Alba tiene un gran tirón entre los amantes del senderismo por su trazado único, sus túneles y sus puentes. Un proyecto que está unido a la recuperación de Vega Terrón, puerto fluvial donde termina la caminata de los que transitan por las antiguas vías.

El turismo religioso también tendrá presencia en un año de centenarios y no faltará tampoco el turismo de naturaleza dando a conocer los espectaculares paisajes que ofrecen las distintas comarcas salmantinas.

Ciudad Rodrigo se viste de oro Para Ciudad Rodrigo esta edición de INTUR es muy especial ya que es el único municipio de Castilla y León que continúa en el concurso ‘Juntos Brillamos más”, de Ferrero Rocher, por lo que la feria será el mejor escaparate para pedir a los castellanos y leoneses su voto. Para el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, INTUR va a ser una gran oportunidad para mostrar el encanto y la magia de Ciudad Rodrigo que se multiplica en Navidad con un encendido espectacular, fuegos artificiales, una programación única y diferente y decoración en diversos puntos del municipio. Gastronomía, patrimonio, monumentos y el encanto de una ciudad amurallada con mucha historia se decoran con luces, estrellas y símbolos navideños para ganar uno de los concursos más atractivos y que más visitantes atraen a los municipios que participan.

Imagen De La Decoración De Navidad En Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo presentará en INTUR su navidad, además de su gastronomía y su ya famoso sorteo navideño de un coche. También su mercadillo navideño, que durante el puente de la Constitución es visitando por cientos de turistas y vecinos.

Paisajes, deporte de naturaleza y gastronomía en Béjar Paisajes en los que se pierde la vista, imágenes de 360 grados mostrando los más bellos rincones de la Sierra de Béjar a vista de dron y sobre una pantalla gigante es uno de los atractivos del stand que Béjar tendrá en INTUR. No faltarán sus gafas de realidad aumentada que permiten que los visitantes vivan la experiencia que supone conocer uno de los entornos naturales más ricos y bonitos de la provincia.

Sierra de bejar1

El turismo de esquí y de deportes de naturaleza, el senderismo por las muchas rutas de la sierra y la gastronomía son otros de los puntos fuertes de la ciudad textil que promocionará el turismo de escapadas para disfrutar tanto de la ciudad como de su magnífico entorno natural y pueblos con encanto. Entre las propuestas con los visitantes, Béjar propone una ruleta de la suerte, con premios para los participantes y además ha organizado un taller de máscaras para niños que se celebrará en su stand y una degustación de productos de la comarca bejarana.

Alba, villa de historia, religión y naturaleza en torno al Tormes La villa ducal acude a la gran cita del turismo de interior con un stand propio centrado en el turismo vivencial, la naturaleza y la emoción a solo 20 kilómetros de Salamanca.

Su propuestsa en INTUR mostrará las vivencias en una villa que combina historia, emoción, naturaleza y momentos para recordar. Una villa en la que destaca “desde la majestuosidad de su Castillo de los Duques de Alba, hasta la peregrinación al sepulcro de Santa Teresa de Jesús, la oferta turística de Alba de Tormes está concebida como un abanico de sensaciones”, asegura su alcaldesa, Concepción Miguélez.

Alba Cielo Desde El Mirador De Otero