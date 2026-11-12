Salamanca ha registrado un total de 612 casos activos de violencia de género durante el pasado mes de octubre, lo que supone un descenso de cinco casos, un 0,81% menos con respecto al mes de septiembre. Así lo ha apuntado en su informe el Ministerio del Interior a través del Sistema VioGén.

En cambio, los datos han percibido un aumento en relación con los casos en los que las mujeres cuentan con menores a su cargo. En concreto, existen un total de 321 casos con estas características, lo que supone dos casos más que en el pasado mes de septiembre.

De ellos, 13 son los que se encuentran en riesgo, en concreto en nivel medio: uno más que en el mes pasado.

Por otro lado, se encuentran los casos de especial relevancia, que se sitúan en un total de 84. En este sentido, Salamanca ha percibido una mejora ya que ha disminuido esta cifra un 5,6%, lo que se concreto en un total de cinco casos.

De estos 84 casos, 81 se encuentran en riesgo medio, y los tres restantes en nivel alto de riesgo.