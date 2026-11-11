Los sindicatos ven "masiva" la manifestación y "desproporcionada" la actuación policial en Salamanca

“Masiva”. Con esta palabra, los sindicatos definen la asistencia de la manifestación convocada a las 19:00 horas de este miércoles con motivo de la huelga general por la vivienda. Tal y como apuntan, más de 7.000 personas han marchado este miércoles por las calles de Salamanca, en una serie de concentraciones y marchas convocadas por la Asamblea de Inquilinas (AIS) y los sindicatos CCOO, CGT, UGT y CNT.

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Bajo el lema conjunto “Vivienda, Salarios, Servicios Públicos”, las organizaciones convocantes han celebrado la afluencia “masiva”, a pesar de que la jornada ha estado marcada por la lluvia constante desde primera hora de la mañana. Al mediodía, unos mil manifestantes se han concentrado en la Plaza Mayor de Salamanca, donde han coreado consignas en contra de la especulación en materia de vivienda y a favor de la lucha de clases.

Finalmente, la concentración ha desembocado en una marcha improvisada que ha recorrido la Gran Vía hasta la plaza de España, obligando a cortar tanto esta calle como la Avenida de Portugal, la Avenida de Mirat y María Auxiliadora y en la que la Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes en más de una ocasión para intentar frenarlos. A este respecto, la portavoz de la Asamblea de Inquilinas de Salamanca, Aida Maside, ha denunciado la violencia y la “represión” ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y los integrantes de piquetes.

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Llegada la tarde, a las 19:00 horas, más de 7.000 personas han marchado desde la Gran Vía, coreando consignas como “la lucha está en la calle y no en el parlamento”, “fuera buitres de nuestros barrios” o “que viva la lucha de la clase obrera”, hasta la Plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto.

“Una situación insostenible” Maside ha calificado la asistencia de “masiva” y ha asegurado que la crisis de la vivienda ha alcanzado un punto “insostenible” para los trabajadores salmantinos. Según ha explicado, en los últimos diez años tanto el alquiler como la compraventa han subido en torno a un 60% en Salamanca capital, mientras que hay “más de 100.000 viviendas” sin ocupación habitual en la provincia.

“Destinamos más de la mitad de nuestros ingresos al alquiler o hipoteca, y aun así nos vemos obligadas a compartir vivienda en condiciones de hacinamiento, a alejarnos de nuestros lugares de trabajo o, directamente, a no poder salir de casa de nuestros padres”, ha apuntado Maside ante los manifestantes reunidos en la Plaza Mayor.

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Por ello, ha exigido la expropiación de vivienda en manos de fondos y sociedades; limitar la compra y la especulación para particulares; contratos de alquiler indefinidos; la construcción de vivienda pública que lo sea para siempre; prohibición “real” de los desahucios y la ilegalizaciónde las empresas de desokupación.

En este sentido, Maside ha reflexionado que las reivindicaciones en materia de vivienda y laboral forman parte de un mismo “todo”, por lo que ha exigido también una subida “sustancial” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y que el alquiler no pueda costar “más del 30% del salario mínimo interprofesional”.

“Hoy hemos demostrado que podemos parar los centros de trabajo, los centros de estudio y las calles para señalar a quienes hacen negocio con nuestras vidas. Pero esta jornada no puede quedarse en un día de movilización. Tenemos que seguir organizándonos en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo y en nuestros espacios de lucha. Porque no podemos seguir permitiendo que nuestro jefe nos explote y nuestro casero nos robe”, ha subrayado.

Los sindicatos denuncian cargas “desproporcionadas” Los sindicatos, por otro lado, han destacado la enorme participación en la marcha y calificado las cargas policiales de “desproporcionadas”, ya que según han dicho la actitud tanto de piquetes como manifestantes no ha sido agresiva. “Nos hubiera gustado que no hubiera habido esas cargas, porque tampoco se ha insistido tanto, ni los piquetes han sido tan agresivos”, ha destacado el secretario general de CCOO, José Fernando Luengo.