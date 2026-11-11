La manifestación a favor de la huelga general toma la Plaza Mayor de Salamanca

A pesar de la lluvia, han sido miles las personas que han tomado las calles de Salamanca. Bajo el lema de la vivienda, los salarios y las próximas elecciones, sindicatos, estudiantes y trabajadores han llenado las calles de la capital del Tormes de pancartas y reivindicación.

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Una concentración organizada en principio por los sindicatos y a la que se han ido uniendo diferentes organizaciones.

En primer lugar, han denunciado la situación que se está viviendo en España, poniendo el foco en los alquileres y la subida de los mismos en muchos barrios obreros. Después, el Sindicato de Inquilinas ha destacado "la afluencia masiva" tanto a la concentración de esta mañana como a la manifestación de la tarde del miércoles, 11 de noviembre.

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Por otro lado, ha hecho hincapié en que, desde la propia organización, seguirán "protestando y reivindicando los derechos básicos como el des vivienda".

Comenzando desde la calle Abogados de Atocha, el recorrido ha transcurrido por la Gran Vía, siguiendo por la avenida de Mirat, más tarde el paseo de Carmelitas, y así hasta llegar a la Plaza Mayor de Salamanca. De este modo, se ha cortado el tráfico en determinados momentos, afectando al centro de la ciudad.

Sin incidentes durante el recorrido, el único momento de tensión se ha vivido en la plaza de España, cuando unos jóvenes han encendido unas bengalas. A no haber tenido mayor relevancia, el recorrido ha proseguido con normalidad.

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