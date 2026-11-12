Caída de cascotes, pintadas por la huelga y robos en vehículos durante la noche en Salamanca

La noche de este miércoles en Salamanca ha dejado varias incidencias en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la caída de cascotes desde la cornisa de la puerta de La Clerecía, pintadas en la calle Isaac Peral y la presencia de una persona que estaba robando en vehículos en la calle La Bañeza.

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La primera de las intervenciones tuvo lugar a las 21:51 horas, cuando se produjo el desprendimiento de fragmentos de la cornisa de la puerta de La Clerecía. Ante el riesgo de que continuasen cayendo cascotes, los Bomberos acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona para evitar posibles accidentes.

Ya de madrugada, a las 3:00 horas, se registró otro incidente en la calle Isaac Peral. En este caso, se detectaron pintadas de grafitis relacionadas con la huelga, por lo que se elaboró el correspondiente informe.

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