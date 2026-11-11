Detenido por amenazar de muerte a una familia en Salamanca

Un varón ha resultado detenido este miércoles en Salamanca a manos de la Policía Nacional por trasladar amenazas de muerte a una familia que habita en el mismo edificio que él. Tal y como informan desde la Comisaría Provincial de Salamanca, los hechos han ocurrido en torno a las 2:30 horas de la madrugada de este 11 de noviembre. En ese momento, un hombre llamó a la Policía Nacional manifestando tener miedo por las amenazas lanzadas por uno de sus vecinos.

Publicidad Publicidad

Una vez llegaron al lugar de los hechos, los agentes se entrevistaron con el denunciante, quien les informó de que tanto su familia como él tenían miedo del vecino que reside en el piso situado una planta debajo.

En este sentido, el alertante afirmó que el detenido había golpeado la puerta de su vivienda en reiteradas ocasiones, incluso abalanzando y lanzándose sobre ella. Incluso, denunció que el acusado había trasladado amenazas de muerte a la familia. En cuanto a las razones que motivaron al detenido a adquirir esta actitud, el denunciante confiesa que las desconoce, además de afirmar que nunca habían tenido ninguna confrontación ni incidente.

Publicidad Publicidad

Tras recoger las declaraciones del alertante, los agentes de la Policía Nacional se dirigieron a la vivienda del agresor, que "contestó de forma inconexa a las preguntas realizadas por los policías". Igualmente, se entrevistó a sus compañeros de piso, quienes corroboran lo manifestado por el denunciante.