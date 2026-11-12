Salamanca promociona el turismo de congresos y eventos en INTUR Negocios

Salamanca Convention Bureau ha participado este jueves en INTUR Negocios, dentro del mercado de contratación B2B, un espacio de encuentro profesional que permite reforzar la promoción de la ciudad como destino de turismo MICE, es decir, de congresos, convenciones, reuniones profesionales, viajes de incentivo y otros eventos.

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Durante la jornada, se han mantenido diversas reuniones con empresas especializadas en este segmento turístico, en las que se ha presentado la amplia oferta de infraestructuras y servicios de Salamanca para la celebración de congresos, reuniones y eventos corporativos. Esta participación supone una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones profesionales, establecer contactos estratégicos y generar nuevas oportunidades de negocio, tanto con empresas del mercado nacional como del portugués.

INTUR B2B mantiene en esta edición su sistema de agendado profesional, que funcionará como motor del mercado durante las primeras horas de la jornada, entre las 9:30 y las 11:30 horas. Reunirá a agencias mayoristas y tour operadores especializados en diferentes segmentos del turismo: cultural, urbano, de aventura, gastronómico, religioso, rural, de salud, deportivo, idiomático y de congresos (MICE).

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Asociaciones de agencias de viajes nacionales, agencias vacacionales, mayoristas, minoristas, tour operadores, DMC’s y agencias especializadas en el segmento MICE se darán también cita en la feria.

INTUR Negocios consolida el formato que en las últimas ediciones ha demostrado su eficacia: una única jornada profesional que reúne todos los contenidos dirigidos al sector turístico.

La jornada profesional de INTUR se articula en torno a tres espacios complementarios: un mercado de contratación que facilita los encuentros entre oferta y demanda, un área de exposición para empresas y destinos, y un foro de reflexión y conocimiento, INTUR Talks, donde se analizan tendencias, experiencias y retos del turismo de interior.