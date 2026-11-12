La inteligencia artificial llega a los trámites de plusvalía en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER), ha incorporado inteligencia artificial a cinco procedimientos del impuesto de plusvalía para hacer los trámites más rápidos, sencillos y accesibles.

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La nueva herramienta permite analizar documentos, como las escrituras de los inmuebles, extraer automáticamente los datos necesarios y completar los formularios. Así, los ciudadanos solo tendrán que revisar la información y añadir los datos que falten, evitando gran parte del trabajo manual.

La tecnología se aplicará inicialmente a cinco gestiones que son la autoliquidación del impuesto, la solicitud de liquidación por la Administración, las prórrogas por fallecimiento, las solicitudes de no sujeción y la comunicación de transmisión de inmuebles.

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