La inteligencia artificial llega a los trámites de plusvalía en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER), ha incorporado inteligencia artificial a cinco procedimientos del impuesto de plusvalía para hacer los trámites más rápidos, sencillos y accesibles.
La nueva herramienta permite analizar documentos, como las escrituras de los inmuebles, extraer automáticamente los datos necesarios y completar los formularios. Así, los ciudadanos solo tendrán que revisar la información y añadir los datos que falten, evitando gran parte del trabajo manual.
La tecnología se aplicará inicialmente a cinco gestiones que son la autoliquidación del impuesto, la solicitud de liquidación por la Administración, las prórrogas por fallecimiento, las solicitudes de no sujeción y la comunicación de transmisión de inmuebles.
Esta iniciativa busca reducir el tiempo y la complejidad de los trámites y forma parte de un proyecto de modernización del OAGER. El Ayuntamiento prevé extender próximamente la inteligencia artificial a los procedimientos del Impuesto sobre Vehículos y, progresivamente, al resto de servicios de su sede electrónica.