El PSOE ante la 'nueva ordenanza' de terrazas: “No vamos a dejar que las calles se conviertan en espacios de negocio sin límite”

Hace tan solo unos días, el Ayuntamiento de Salamanca aprobaba la nueva ordenanza municipal de las terrazas, una nueva normativa en la que se buscaba realizar más inspecciones, menos burocracia administrativa y sobre todo, más seguridad peatonal, según indicaba el grupo municipal popular tras aprobarlo en el pleno de consistorio charro.

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Ante esto, las reacciones no se han hecho esperar, por lo que desde el Partido Socialista Obrero Español de Salamanca han considerado que, además de preocuparles, también les resulta “decepcionante”. Han añadido un ‘plus’ a todo esto, como ha sido el caso de considerar que “se inventan nuevos términos” refiriéndose, directamente, a las zonas de interés gastronómico, según explicaba la concejala socialista, María Sánchez.

Otro de los grandes problemas que han destacado es la posible saturación de las aceras y de las zonas peatonales, donde, según el PSOE, se han convertido en lugares “personalizados con la excusa de quitar espacio a vehículos pero, en vez de para disfrute de la ciudadanía, es una mayor ocupación de terrazas”. No han dudado en destacar, además, que están a favor de la generación de empleo, pero “buscando y encontrando un equilibrio”.

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Por su parte, Chema Collado, ha indicado que “tiene importantes carencias y errores que tienen que cambiarse”. Entre los motivos se encuentran que consideran la ordenanza “más insegura”, todo a raíz de la reducción de los corredores de cuatro metros a 3’5 metros, donde además exponen que deberían ser de cinco metros para poder tratar de manera adecuada cualquier tipo de emergencia que ocurra en las zonas afectadas.

Por otro lado, han hecho hincapié en que consideran que se ha fomentado la inseguridad jurídica, todo a raíz de que se puede llegar a modificar la normativa en función del interés general. Ante esto, han explicado que se deberían concretar los criterios para ello, especificando los diferentes puntos. En este aspecto, han puesto como ejemplo el hecho de que podrían poner una barra quitando alguna de las terrazas, según explicaban los socialistas ante la pregunta realizada a la corporación municipal popular. Por ello, han indicado que “están legalizando hacer botellones en la calle”.

También han destacado que “nuestra posición es clara, es compatible la actividad económica con el descanso de los vecinos pero no con esta ordenanza. Lo que no se puede hacer es someter el interés general a determinados intereses. Eso es lo que vamos a defender en el PSOE”. Por último, Collado ha expuesto que “no vamos a resignarnos a que nuestras calles dejen de ser un espacio de convivencia para convertirse en espacios de negocios sin límites”.