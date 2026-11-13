‘Salamanca, caminos de luz’, la propuesta turística de la Diputación que pone en valor el turismo religioso

Nuevas propuestas de turismo para descubrir la provincia enfocadas en el turismo y el patrimonio religioso y el toro bravo en la dehesa ha sido la apuesta de la Diputación de Salamaca, en INTUR. El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, acompañado por el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha presentado estos dos nuevos productos turísticos.

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‘Salamanca, Caminos de Luz’ es la nueva marca turística que nace con la vocación de conectar y promocionar el patrimonio religioso, artístico y espiritual de los municipios de la provincia. “Somos privilegiados” ha dicho David Mingo, ya que “somos tierra de grandes figuras religiosas” destacando referentes como Santa Teresa de Jesús, cuya huella permanece especialmente viva en Alba de Tormes; San Juan de la Cruz, vinculado a Duruelo, Mancera de Abajo y Alba de Tormes; o San Francisco de Asís, relacionado con caminos que discurren por el Campo Charro.

El presidente de la Diputación ha destacado la importancia del turismo religioso, que cada vez tiene una dimensión más global y atrae a numerosos turistas siguiendo las huellas de los santos, peregrinando, visitando monasterios y santuarios.

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David Mingo ha destacado que la nueva marca se desarrollará en tres fases: la creación de una página web, un vídeo promocional y la presencia en redes sociales; una segunda fase centrada en su implantación en el territorio, impulsando una red de lugares adheridos a la marca. Finalmente, se trabajará en el desarrollo de nuevos productos turísticos, caminos y experiencias específicas.

«Salamanca, Caminos de Luz» permitirá dar una nueva dimensión a itinerarios y destinos ya consolidados, como la Ruta Teresiana, el Camino de San Francisco de Asís, una ruta con 131 kilómetros entre encinas, la Peña de Francia con su devoción mariana a la que acuden peregrinos o la Ruta del Mudéjar, que reúne el extraordinario patrimonio arquitectónico de numerosas iglesias de la provincia.

David Mingo Presenta En Intur Nuevos Proyectos Turísticos (9)

“Queremos ir más allá, que esos lugares nos ayuden a descubrir otros muchos nuevos, de una forma que repercuta en la generación de riqueza y empleo en la provincia” ha asegurado el presidente que ha añadido su intención de ir de la mano de todos, de las diócesis, congregaciones religiosas, ayuntamientos y entidades. Una marca nueva, pero sobre todo, “una nueva oportunidad para Salamanca: una propuesta de espiritualidad y fe con una personalidad extraordinaria”, ha señalado el presidente.

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La segunda propuesta presentada en INTUR por la Diputación ha sido un paquete turístico diseñado para que los estudiantes extranjeros de español conozcan el toro bravo en su entorno natural, la dehesa salmantina.

Bajo la denominación «El toro bravo, guardés de la dehesa», la experiencia busca acercar a los visitantes internacionales una de las imágenes más singulares y representativas de España. “Hemos creado un paquete turístico para los estudiantes de español con una experiencia única, con la ocasión de ver a este imponente animal a unos pocos metros”.

Mingo ha destacado que se trata de una vivencia que, para los estudiantes extranjeros, puede convertirse en una de las experiencias más especiales de su estancia en España.