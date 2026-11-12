Abre al tráfico la carretera a la Peña de Francia por el Paso de los Lobos

La Junta de Castilla y León ha reabierto este jueves el tránsito de vehículos en la carretera SA-203, que une El Cabaco con la Peña de Francia, que se encontraba cerrada al tráfico por el desprendimiento registrado este lunes, a la altura del Paso de los Lobos.

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La mejora de las condiciones climatológicas ha hecho que la Junta haya optado por abrir de nuevo la vía al tráfico. Cabe recordar que el desprendimiento se produjo el pasado lunes y un día después las rocas y las piedras ya habían sido retiradas, sin embargo, las condiciones adversas del tiempo hicieron que la institución optara por mantenerla cerrada al tráfico, por seguridad y ante la previsión de fuertes precipitaciones por el paso de una nueva borrasca.

La vía es el único acceso hasta la Peña de Francia y también da servicio a los vecinos de Monsagro en su comunicación con el resto de los pueblos de la sierra.