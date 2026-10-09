La salud cerebral y la vida en el medio rural, a debate en San Martín del Castañar

La Asociación de Mayores de San Martín del Castañar, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, ha organizado en la tarde de este viernes el coloquio «¿Cuidamos la salud de nuestro cerebro?». Se trata de un encuentro entre José Carlos Gómez-Sánchez, neurólogo, y Raúl de Tapia, biólogo y director de la Fundación Tormes. La conversación acercó al público las claves del funcionamiento cerebral y abordó cómo cuidar la salud cognitiva desde los hábitos cotidianos y la vida comunitaria.

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El encuentro partió de una pregunta: qué significa la cognición. A través de ejemplos cercanos, los participantes explicaron cómo intervienen la atención, la memoria, el lenguaje, el reconocimiento y la planificación en actividades habituales. La preparación de una comida sirvió como analogía para comprender que nuestro cerebro coordina capacidades diferentes cuando interpretamos el entorno, tomamos decisiones y nos relacionamos.

La memoria ocupó un lugar destacado. El coloquio permitió explorar sus distintas formas y entender por qué recordar implica también reconstruir lo vivido. Asimismo, se aclaró que los problemas cognitivos pueden tener causas diversas y que no todas las alteraciones de la memoria corresponden a la enfermedad de Alzheimer.

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Otro eje fue la prevención y el cuidado mediante una combinación de actividad física, estimulación intelectual y relaciones sociales. La conversación trasladó estas cuestiones a la realidad de los pueblos, con propuestas vinculadas a caminar, mantener una vida activa y participar en actividades compartidas. También abordó la importancia de adaptar el ejercicio a cada persona y de contar con acompañamiento y continuidad.

Más allá de los crucigramas o las sopas de letras, se puso el foco en tareas que despierten interés, impliquen aprendizaje y permitan asumir responsabilidades. Colaborar en una asociación, organizar encuentros o contribuir a las celebraciones locales fueron ejemplos de participación que se analizaron durante el diálogo.

La soledad y las dificultades para mantener el contacto social durante el invierno tuvieron también espacio. El encuentro planteó cómo favorecer relaciones que aporten sentido, pertenencia y oportunidades de colaboración entre vecinos.

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