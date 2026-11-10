La Junta finaliza la limpieza en la SA-203 pero mantiene cortado el Paso de los Lobos

La Junta de Castilla y León ha finalizado los trabajos de reparación del desprendimiento ocurrido durante este lunes en la SA-203, a la altura del Paso de Los Lobos. Así, tal y como informan desde la institución, la vía, ubicada en la Peña de Francia, se encuentra "limpia y despejada".

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Aún así, durante este martes y, previsiblemente, a lo largo de este miércoles, la SA-203 permanecerá cortada. Según explican desde la Junta de Castilla y León, esta decisión recae en la previsión de fuertes precipitaciones, que mantienen al Sistema Central de Salamanca en aviso amarillo.

En esta elección también influye el aviso naranja, debido a fuertes rachas de viento, en el que se adentrará la totalidad de la provincia de Salamanca desde las 18:00 horas de este miércoles hasta las 2:00 horas de este jueves.

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