Cortada la SA-203 por un desprendimiento de tierra en el Paso de los Lobos

Las intensas lluvias que están cayendo en la zona sur de la provincia han provocado un desprendimiento de tierra en el Paso de los Lobos, en la subida a la Peña de Francia, obligando a cortar la carretera que permite llegar hasta el santuario desde El Cabaco y también conecta esta zona con Monsagro.
El suceso ha ocurrido pasadas las diez de la mañana de este lunes cuando numerosas piedras y tierra se deslizaba por la ladera hasta la vía, invadiendo gran parte de la calzada. El incidente no ha dejado heridos ni ha provocado daños, pero si ha obligado a la Junta de Castilla y León, titular de la vía a cortar el tráfico.
El tramo afectado por el desprendimiento va desde el kilómetro 2 al 8,28 lo que, de momento, impide el acceso a la Peña de Francia.
Puedes ver el vídeo de como ha quedado la carretera en este enlace: https://youtube.com/shorts/Db05cSiBnOk?si=sbdcZCUsTTwAM1Up
Las intensas lluvias de la borrasca Bruna están afectando sobre todo al sur de la provincia. La zona de Béjar y la Sierra de Francia son las más afectadas y que más agua están acumulando por metro, de hecho La Covatilla ha sido el segundo punto de España donde más precipitaciones se han acumulado con 50 litros por metro. Además, los bomberos de la Diputación han tenido que gestionar inundaciones en viviendas en Candelario y Castillejo de Martín Viejo, así como un sótado en el edificio M3 del Parque Científico de Villamayor. El resto de incidencias registradas han sido árboles caídos.