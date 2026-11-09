Cortada la SA-203 por un desprendimiento de tierra en el Paso de los Lobos

Las intensas lluvias que están cayendo en la zona sur de la provincia han provocado un desprendimiento de tierra en el Paso de los Lobos, en la subida a la Peña de Francia, obligando a cortar la carretera que permite llegar hasta el santuario desde El Cabaco y también conecta esta zona con Monsagro.

Publicidad Publicidad

El suceso ha ocurrido pasadas las diez de la mañana de este lunes cuando numerosas piedras y tierra se deslizaba por la ladera hasta la vía, invadiendo gran parte de la calzada. El incidente no ha dejado heridos ni ha provocado daños, pero si ha obligado a la Junta de Castilla y León, titular de la vía a cortar el tráfico.

El tramo afectado por el desprendimiento va desde el kilómetro 2 al 8,28 lo que, de momento, impide el acceso a la Peña de Francia.

Publicidad Publicidad

Puedes ver el vídeo de como ha quedado la carretera en este enlace: https://youtube.com/shorts/Db05cSiBnOk?si=sbdcZCUsTTwAM1Up