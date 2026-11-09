La pelea de Reyes de Aldeadávila irá finalmente a juicio tras fracasar el intento de acuerdo entre los cinco encausados

Los cinco encausados por la violenta pelea registrada en un bar de Aldeadávila de la Ribera durante la madrugada de Reyes de 2023 no han alcanzado un acuerdo de conformidad, por lo que tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 8 de febrero.

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La Audiencia Provincial de Salamanca ha celebrado este lunes la audiencia preliminar, una cita en la que las partes no han logrado acercar posturas para evitar la celebración de la vista oral. El procedimiento seguirá, por tanto, su curso hasta el juicio, en el que deberán esclarecerse las responsabilidades por una trifulca que terminó con un hombre apuñalado en el abdomen.

Los hechos se remontan al 6 de enero de 2023, cuando una discusión en el interior de un establecimiento de Aldeadávila derivó en una pelea con golpes, mordiscos y tirones de pelo. La agresión con arma blanca dejó a uno de los implicados con una herida profunda en el abdomen y otras lesiones que necesitaron atención médica.

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