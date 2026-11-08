Herida una mujer mientras realizaba una ruta senderista en Montemayor del Río

Una mujer ha resultado herida mientras realizaba una ruta senderista en Montemayor del Río. Según indicaba la Guardia Civil, la fémina se habría producido una lesión en la rodilla, momento en el que llamaron a los Servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León.

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Guardia Civil y SACYL atienden a una mujer herida en Montemayor del Río

En ese preciso instante, pasadas las 14:00 horas, una patrulla de la Guardia Civil de Béjar se ha desplazado hasta el lugar, localizando a la altura del puente de la Malena tanto a la persona herida como al resto de sus acompañantes.

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