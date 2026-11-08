Un incendio forestal declarado en una zona limítrofe de Extremadura con Salamanca activa el nivel 1 de peligrosidad

Un incendio forestal declarado en Valverde del Fresno, en la provincia de Cáceres, mantiene desplegado un amplio dispositivo de extinción y ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad ante la posible afección a carreteras.

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La proximidad del fuego a la zona limítrofe con la provincia de Salamanca mantiene la atención sobre su evolución, aunque, por el momento, las llamas se encuentran lejos y , tal y como han explicado fuentes oficiales a este medio, en estos momentos no existe afección directa al territorio salmantino.

Según la última actualización del Plan INFOEX, publicada a las 13:40 horas, en las labores de extinción participan 134 efectivos, con 22 unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro helitransportadas, tres agentes del Medio Natural, dos técnicos de extinción y siete unidades de maquinaria pesada.

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