Las carreteras salmantinas se cobran dos fallecidos en menos de 36 horas

Dos hombres han perdido la vida en dos accidentes de tráfico registrados en las carreteras de la provincia de Salamanca en un intervalo inferior a 36 horas. Los siniestros, ocurridos en la A-66, a la altura de Pizarral, y en la N-620, en el término municipal de La Fuente de San Esteban, han tenido desenlaces fatales, aunque con circunstancias muy diferentes.

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El último de ellos ha tenido lugar durante la mañana de este sábado, 7 de noviembre, en la N-620. Un conductor ha perdido la vida después de que el turismo que conducía colisionara contra el pretil de un puente en el punto kilométrico 284, en La Fuente de San Esteban. La víctima es Curro Sánchez, picador de toros salmantino y mayoral de la ganadería de Pedraza de Yeltes.

Las primeras informaciones apuntaban a que se había producido un vuelco, aunque posteriormente se ha confirmado que el vehículo había chocado contra el pretil del puente. Varias llamadas alertaron al Servicio de Emergencias 112 de que el conductor se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del turismo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias de Sacyl. Una vez allí, los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento.

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Este accidente llega apenas un día y medio después de otro siniestro mortal ocurrido en la autovía A-66, a la altura de Pizarral. En este caso, un hombre de entre 60 y 65 años perdió la vida tras un choque frontal entre dos turismos registrado durante la noche del jueves, 5 de noviembre.

La investigación posterior permitió confirmar que la conductora del otro vehículo, una joven de unos 20 años, había circulado aproximadamente cinco kilómetros en sentido contrario antes de producirse la colisión. El impacto fue frontal y provocó que ambos vehículos acabaran volcados.

La joven resultó herida de gravedad y tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Por su parte, el conductor del otro turismo falleció a consecuencia del accidente.