Muere un conductor tras chocar contra el petril de un puente en la Fuente de San Esteban

Un conductor, de unos 40 años, ha perdido la vida este sábado después de que el turismo que conducía colisionara contra el pretil de un puente en la carretera N-620, a la altura del punto kilométrico 284, en el término municipal de La Fuente de San Esteban.

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Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que se trataba de un vuelco, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha precisado que el siniestro se produjo después de que un turismo chocara contra el pretil de un puente.

Varias llamadas alertaron al centro de emergencias del accidente y de que el conductor se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo, lo que motivó la movilización de un amplio operativo.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias de Sacyl. También se movilizó un helicóptero de la Junta de Castilla y León.