Encuentran a las dos menores desaparecidas en Salamanca

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta por la desaparición de dos menores de edad en Salamanca.

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Tal y como refieren desde la propia asociación a través de sus redes sociales, ambas han sido localizadas.

DESACTIVADA #Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #Salamanca https://t.co/DmtSQv7mLH — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 6, 2026 Cabe recordar que la organización había difundido el pasado 6 de noviembre un aviso urgente solicitando colaboración ciudadana en la búsqueda de las dos jóvenes, cuya desaparición se situaba el 2 de noviembre en la capital del Tormes.

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