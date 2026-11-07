Encuentran a las dos menores desaparecidas en Salamanca

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta por la desaparición de dos menores de edad en Salamanca.
Tal y como refieren desde la propia asociación a través de sus redes sociales, ambas han sido localizadas.
DESACTIVADA #Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #Salamanca https://t.co/DmtSQv7mLH— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 6, 2026
Cabe recordar que la organización había difundido el pasado 6 de noviembre un aviso urgente solicitando colaboración ciudadana en la búsqueda de las dos jóvenes, cuya desaparición se situaba el 2 de noviembre en la capital del Tormes.
La alerta, que había sido compartida a través de las redes sociales de SOS Desaparecidos, ya aparece como desactivada tras confirmarse la localización de ambas.