Buscan a una segunda menor desaparecida en Salamanca desde el pasado lunes

Las autoridades buscan a una segunda menor desaparecida el pasado lunes, 2 de noviembre, en Salamanca. Tras la desaparición de Victoria G.M., cuyo paradero podría estar, según indicaron fuentes cercanas, tanto en Salamanca como en Valladolid, se suma la de Alazne S.M.

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Según indicaba en un comunicado, Victoria tiene 16 años, mide 1,75 centímetros, cabello rubio, ojos marrones y vestía una cazadora roja con capucha en el momento de la desaparición.

Cartel De Victoria Y Alazne, Desaparecidas El Pasado Lunes En Salamanca

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Por otro lado, Alazne, tiene 17 años, mide 1,65 metros, pesa unos 55 kilos y tiene cabello negro y ojos negros. Además, la última vez que fue vista vestía una cazadora negra. Asimismo, también han indicado que tiene un piercing en la nariz y un lunar en el lado derecho de la cara.