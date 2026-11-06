(70-74) Un Avenida agotado pierde ante Mirai Euskotren

Avenida cayó ante Mirai Euskotren por 70-74 en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Las charras, muy cansadas por su esfuerzo europeo 48 horas antes, se quedaron sin gasolina en el acto definitivo.

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Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova fue el quinteto charro. Desde el inicio, el conjunto visitante dejó claro que quería plantear un partido muy físico, de contactos y con mucha lucha en la pintura. Avenida solo podía adaptarse a ello si quería ganar. Soriano tomó el mando ofensivo y Mikulasikova aparecía para poner el 10-9 en el marcador. Ahí llegaba el momento de Roumy. La francesa metía nueve puntos para dar aire al ataque salmantino. Una asistencia de Mawuli para Brown cerró el primer acto con 23-21.

Avenida Mirai Euskotren (21)

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El segundo cuarto comenzó muy igualado hasta que Raquel Romo decidió agarrar su pizarra en dos tiempos muertos. El primero, con 33-31, hizo despegar a las charras con ajustes defensivos y fluidez ofensiva. Un triple de Mawuli, una penetración de Soriano o una canasta contra tabla de Roumy.

Con 43-32 llegó la tercera falta personal de Canella y el desconcierto de dos minutos de las charras. Así que Raquel Romo volvió a dirigirse a la mesa y tomar su pizarra con 43-36. Soriano fue la más atenta y anotó seis puntos seguidos para mandar el partido al descanso con 49-38.

Avenida Mirai Euskotren (32)

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El regreso de los vestuarios no fue bueno para las charras. El equipo de Raquel Romo no funcionaba en ataque y acumuló tres minutos y medio sin anotar. La entrenadora charra paraba el encuentro con un tiempo muerto y 49-43 en el marcador.

Fue Soriano la que le tomó el pulso al partido con seis puntos de nuevo consecutivos y moviéndose con mucha energía en la pista. Un triple de Canella ponía en pie a La Marea Azul y daba diez puntos de renta a las salmantinas (58-48).

Quedaban dos minutos y medio para llegar al último cuarto y Avenida se precipitó en sus acciones. Mirai Euskotren aceptó el nerviosismo charro para encestar tres triples y colocarse a un solo punto. Roumy, con una canasta, mandaba el partido a los diez minutos finales con 62-59.

Desde el inicio del último se vio a Avenida muy mermado físicamente y a las visitantes con mayor poderío con Robinson y Faye al mando. El partido se puso en un puño punto arriba y punto abajo. Soriano encontraba a Mikulasikova para poner el 68-69, pero Lara González penalizaba acto seguido con un triple para estirar la renta visitante a cuatro puntos.