La RFEF permite realizar el homenaje a Jesús de Miguel en el minuto 22 en el Unionistas-Zamora

La RFEF y el CTA han atenido la solicitud de Unionistas para trasladar el homenaje a Jesús de Miguel al minuto 22, en vez el minuto 9, en el que estaba previsto, siendo el único partido en el que se realizará cuando el reloj marque el número que llevaba en el dorsal el tinerfeño en sus partidos disputados con el conjunto salmantino.

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Así lo ha comunicado la entidad en redes sociales, donde ha explicado este cambio excepcional, además de agradecer tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como al del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que han atendido la solicitud.

El club también ha agradecido la predisposición del ZCF, que ha mostrado su colaboración desde el primer momento. Del mismo modo, han anunciado que antes del encuentro de mañana se llevarán a cabo otros actos en memoria de Jesús de Miguel.