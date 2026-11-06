"Solo muere quien se olvida", la pancarta de aficionados de Unionistas a Jesús de Miguel

Ha sido una semana dura en Unionistas. A nivel deportivo por la situación del equipo y, sobre todo, con el tremendo golpe anímico tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, ex futbolista del equipo charro.

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Los aficionados se han volcado con muestras de apoyo y en el minuto 9 se vivirá un momento muy emotivo cuando el árbitro detenga el partido entre Unionistas y el Zamora.

Si en la jornada del jueves, varios aficionados dejaban una pancarta en el Reina Sofía en recuerdo de De Miguel; este viernes ha amanecido con otra pancarta y con el mensaje: "Solo muere quien se olvida. Siempre en nuestro recuerdo, Demi".