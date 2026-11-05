El partido entre Unionistas y el Zamora se detendrá en el minuto 9 en memoria de Jesús de Miguel

Los aficionados de Unionistas han mostrado su dolor durante toda la semana tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero madrileño falleció tras un durísimo golpe de Jesús Owono durante el Tenerife – Andorra de Segunda División.

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Los clubes del fútbol español pararán sus partidos en el minuto 9 en señal de recuerdo a Jesús de Miguel y el estadio Reina Sofía será uno de los puntos más afectados por el gran cariño que le tenía la afición de Unionistas a ‘Demi’.

En la previa del choque, los dos equipos guardarán un minuto de silencio y, llegados al minuto 9, el colegiado detendrá el encuentro para homenajear al malogrado delantero madrileño.